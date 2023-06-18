Сочная, бесстыдная, обнаженная: молодая жена Цекало едва уместила свои налившиеся «персики» в крохотный лифчик

Дарина Эрвин. Фото: соцсети

32-летняя жена Александра Цекало Дарина Эрвин поделилась откровенным снимком в день своего рождения.

Американская модель, актриса и художница Дарина Эрвин решила сделать подписчикам подарок в свой день рождения. 18 июня, когда ей исполнилось 32 года, Дарина Эрвин разместила в микроблоге снимок-провокацию, полный чувственной энергии и страсти.

Дарина Эрвин бесстыдно предстала в кадре в микро-бикини, которое едва сумело прикрыть ее сочные, выдающиеся формы.

Крохотный лифчик не уместил грудь, она выглядит, как налившийся персик.

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Дарина Эрвин в бикини. Фото: соцсети

«Если ты моложе меня, иду к тебе», - игриво подписала кадр Дарина Эрвин.

Напомним, Дарина Эрвин моложе своего мужа Александра Цекало на тридцать лет. Известному российскому продюсеру в марте исполнилось 62 года.

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