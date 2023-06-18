Млеют от счастья: Саша Гобозов из «Дома-2» припал с поцелуем к беременной жене — страсть на публике

Бывший участник «Дома-2» Саша Гобозов неустанно демонстрирует, что счастлив в новом браке с женой Светланой. Их семье всего два месяца - пара поженилась в апреле этого года. Александр Гобозов постоянно благодарит судьбу за встречу со Светланой, которая ужу ждет от него ребенка.
Саша Гобозов и его вторая супруга без стеснения демонстрируют страсть на публике. В микроблоге Саша Гобозов поделился кадрам, на котором запечатлено, как он прильнул с поцелуем к жене Светлане. Оба прямо млеют от удовольствия и счастья.
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Саша Гобозов и его жена Светлана не скрывают страсти. Фото: соцсети
Под фото Саша Гобозов рассказал, что он и его жена живут в Ставропольском крае, а не в Москве, как кто-то мог подумать.
«Всем привет! Это мы, семья Гобозовых. Мы живем в прекрасном и уютном месте - Кавказские минеральные воды, город Лермонтов. Горы, озера, водопады, неподалеку, порядка 350 км, побережье Черного моря. Прекрасный край», - поделился Саша Гобозов.