Млеют от счастья: Саша Гобозов из «Дома-2» припал с поцелуем к беременной жене — страсть на публике

Бывший участник «Дома-2» Саша Гобозов неустанно демонстрирует, что счастлив в новом браке с женой Светланой. Их семье всего два месяца - пара поженилась в апреле этого года. Александр Гобозов постоянно благодарит судьбу за встречу со Светланой, которая ужу ждет от него ребенка.

Саша Гобозов и его вторая супруга без стеснения демонстрируют страсть на публике. В микроблоге Саша Гобозов поделился кадрам, на котором запечатлено, как он прильнул с поцелуем к жене Светлане. Оба прямо млеют от удовольствия и счастья.

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