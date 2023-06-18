Седые волосы и брови, жуткая пигментация, морщины: 45-летняя Ирина Пегова напугала внешним видом — резко постарела

Актриса Ирина Пегова эти выходные проводит в городе Плес Ивановской области, расположенном на берегу Волги.
Звезда театра и кино наслаждается Волжскими просторами и красотами, совершенно не заботясь о том, как выглядит в эти мгновения. Ирине Пеговой просто хорошо и все тут.
В микроблоге Ирина Пегова поделилась селфи, на котором предстала без макияжа и укладки. Непослушные волосы она пригладила ободком.
«Плес! Ну как же без купания и без солнечных ванн?» - написала под кадром Ирина Пегова.
Поклонники тут же признались, что Ирина Пегова с седыми волосами и бровями, пигментными пятнами и морщинами вокруг глаз выглядит старше своих 45-ти лет. Актриса, представшая в естественном виде, напугала любимых фанатов, часть из которых решила ее поддержать, признавшись в любви.
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Ирина Пегова без макияжа и укладки. Фото: соцсети
«Любимая русская актриса! Красавица! Всегда восхищает и не перестает удивлять! Улыбка на миллион долларов!», «Ирочка - открытая, чистая, светлая, настоящая. Милая улыбка! «Какой человек в жизни, такой он и на сцене», - сказал Евгений Князев и эти слова относятся к вам непосредственно!», «Счастья вам, Ирина, обожаю ваше естество! Оставайтесь всегда такой естественной, красивой, талантливой», - отреагировали в Сети.