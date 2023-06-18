Седые волосы и брови, жуткая пигментация, морщины: 45-летняя Ирина Пегова напугала внешним видом — резко постарела

Актриса Ирина Пегова эти выходные проводит в городе Плес Ивановской области, расположенном на берегу Волги.

Звезда театра и кино наслаждается Волжскими просторами и красотами, совершенно не заботясь о том, как выглядит в эти мгновения. Ирине Пеговой просто хорошо и все тут.

В микроблоге Ирина Пегова поделилась селфи, на котором предстала без макияжа и укладки. Непослушные волосы она пригладила ободком.

«Плес! Ну как же без купания и без солнечных ванн?» - написала под кадром Ирина Пегова.

Поклонники тут же признались, что Ирина Пегова с седыми волосами и бровями, пигментными пятнами и морщинами вокруг глаз выглядит старше своих 45-ти лет. Актриса, представшая в естественном виде, напугала любимых фанатов, часть из которых решила ее поддержать, признавшись в любви.

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