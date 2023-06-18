Блондинка, будущая модель, не похожа на родителей: Рита Агибалова из «Дома-2» показала красавицу-дочь от второго мужа

Бывшая участница «Дома-2» Рита Агибалова счастлива во втором браке с Павлом Марсо. Молодой человек воспитывает, как родного сына Риты Агибаловой от Жени Кузина Митю. Есть у пары и общая дочка - красавица-блондинка Бэлла. Девочка, как постоянно отмечают в Сети, совершенно не похожа на своих родителей. Она - белокурая, папа и мама - яркие шатены.

Все отмечают, что Бэлла невероятно красивая девочка, и прочат ей карьеру модели. А пока дочери Риты Агибаловой от второго мужа исполнилось всего девять лет. Рита Агибалова трогательно поздравила Бэллу в микроблоге, посвятив ей видео, главной участницей которого стала сама виновница торжества.

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