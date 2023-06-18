Блондинка, будущая модель, не похожа на родителей: Рита Агибалова из «Дома-2» показала красавицу-дочь от второго мужа

Бывшая участница «Дома-2» Рита Агибалова счастлива во втором браке с Павлом Марсо. Молодой человек воспитывает, как родного сына Риты Агибаловой от Жени Кузина Митю. Есть у пары и общая дочка - красавица-блондинка Бэлла. Девочка, как постоянно отмечают в Сети, совершенно не похожа на своих родителей. Она - белокурая, папа и мама - яркие шатены.
Все отмечают, что Бэлла невероятно красивая девочка, и прочат ей карьеру модели. А пока дочери Риты Агибаловой от второго мужа исполнилось всего девять лет. Рита Агибалова трогательно поздравила Бэллу в микроблоге, посвятив ей видео, главной участницей которого стала сама виновница торжества.
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«Моей крошке сегодня исполнилось 9 лет. Быть мамой доченьки, да еще такой нежной, при этом энергичной, позитивной, красивой, решительной, большое счастье. Часто ловлю себя на том, как любуюсь ею со стороны. Очень надеюсь, когда она станет взрослой, с ней рядом будет достойный мужчина, иначе, ему конец. Характер у Бэллы сильной и независимой женщины, она знает чего хочет и добивается этого с непостижимой легкостью. Моя крошка. Именно такой, я и надеялась, она вырастет. С днем рождения, моя зайка. Люблю бесконечно», - тепло написала о дочери Рита Агибалова.
Дочь Риты Агибаловой и Павла Марсо. Фото: соцсети