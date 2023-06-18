Умер 45-летний гитарист групп «Земляне» и «Лицей» Сергей Колчин

Умер музыкант Сергей Колчин, работавший аккомпанирующим гитаристом в таких известных группах, как «Земляне» и «Лицей». Сергею Колчину было всего 45 лет.
О смерти Сергея Колчина сообщили в соцсетях его друзья.
«Ушел из жизни гитарист Сергей Колчин (45 лет). Проработали вместе 5 лет (2012-2018). Земля тебе пухом», — написал на своей странице экс-солист и фронтмен группы «Земляне» Сергей Скачков.
О причине смерти 45-летнего музыканта ничего не сообщается.
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На смерть Сергея Колчина отреагировала экс-солистка группы «Лицей» Анастасия Макаревич.
«Очень больно, что Сергей ушел так рано и внезапно. Мы искали гитариста на концерт, посвященный 25-летию группы «Лицей». Наш звукорежиссер сказал, что есть один из лучших гитаристов в нашей стране, это Сережа Колчин. Я позвонила Сереже и пригласила его. Он с удовольствием откликнулся. Действительно, один из лучших, таких уже нет. Он старой закалки, старой школы, высокий профессионал своего дела. У нас очень сложные гитарные партии, которые не каждый гитарист сыграет», - сказала Анастасия Макаревич.
По материалам gazeta.ru.