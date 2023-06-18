Умер 45-летний гитарист групп «Земляне» и «Лицей» Сергей Колчин

Умер музыкант Сергей Колчин, работавший аккомпанирующим гитаристом в таких известных группах, как «Земляне» и «Лицей». Сергею Колчину было всего 45 лет.

О смерти Сергея Колчина сообщили в соцсетях его друзья.

«Ушел из жизни гитарист Сергей Колчин (45 лет). Проработали вместе 5 лет (2012-2018). Земля тебе пухом», — написал на своей странице экс-солист и фронтмен группы «Земляне» Сергей Скачков.

О причине смерти 45-летнего музыканта ничего не сообщается.

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