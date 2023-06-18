«Эта история вызывает недоумение»: дочь Самохиной впервые прокомментировала роман мамы с Нагиевым

Дмитрий Нагиев однажды раскрыл свой роман с актрисой Анной Самохиной, который дескать случился в 1995 году во время записи совместного альбома. На тот момент звезда фильма «Узник замка Иф» была замужем.

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Дочь актрисы Александра в студии программы «Секрет на миллион» на НТВ опровергла это заявление.