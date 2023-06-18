«Эта история вызывает недоумение»: дочь Самохиной впервые прокомментировала роман мамы с Нагиевым

Дмитрий Нагиев однажды раскрыл свой роман с актрисой Анной Самохиной, который дескать случился в 1995 году во время записи совместного альбома. На тот момент звезда фильма «Узник замка Иф» была замужем.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Дочь актрисы Александра в студии программы «Секрет на миллион» на НТВ опровергла это заявление.
«Эта история с Нагиевым у меня каждый раз вызывает некое недоумение, поскольку я никогда о нем от мамы ничего конкретного не слышала. Возможно, была симпатия, но, я думаю, что дальше это не пошло», - сказала наследница Самохиной.
Она считает, что Нагиев мог такое заявить, будучи человеком экспрессивным для красного словца.