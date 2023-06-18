«Была просто формальностью»: Ханна показала себя и Пашу на свадебных фото

Певица Ханна ответила на вопросы поклонников в социальных сетях.
Примечательно, что жена шоумена Пашу показала их свадебные снимки. Ханна рассказала, что для них с мужем значило бракосочетание.
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«Нет, для нас свадьба была просто формальностью. Мы задолго до свадьбы решили, что мы вместе навсегда. Поэтому волнения не было, только радость, счастья, эйфория», – отметила Ханна.
Ханна и Пашу во время свадьбы. Фото: соцсети
Напомним, ранее исполнитель Эмин Агаларов рассказал про два своих брака.