«Не отчаиваюсь и готова лечиться»: Айза-Лилуна Ай назвала свой диагноз

Отметим, что перед этим сообщением Айза заявляла о желании прекратить общаться с бывшим мужем Гуфом. Когда телеведущая узнала о воссоединении Гуфа и его новой жены Юлии Королевой, она открестилась от помощи экс-возлюбленному.