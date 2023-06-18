«Не отчаиваюсь и готова лечиться»: Айза-Лилуна Ай назвала свой диагноз

Айза-Лилуна Ай. Фото: соцсети

Блогерша призналась, что нуждается в курсе психотерапии.

Телеведущая Айза-Лилуна Ай рассказала о своем новом диагнозе.

Экс-возлюбленной артиста Гуфа сообщили о заболевании, которое связано с психикой.

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«Мне диагностировали клиническую болезнь. Впереди меня ждет новый курс психотерапии. Не отчаиваюсь и готова лечиться», – отметила Айза в личном микроблоге.

Отметим, что перед этим сообщением Айза заявляла о желании прекратить общаться с бывшим мужем Гуфом. Когда телеведущая узнала о воссоединении Гуфа и его новой жены Юлии Королевой, она открестилась от помощи  экс-возлюбленному.

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