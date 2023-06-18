«Пожалуйста, приходите ко мне в гости»: Клава Кока обратилась к ФНС

Стало известно, что исполнительница Клава Кока утомилась в ожидании налоговой проверки.

Исполнительница уверяет, что у нее нет никаких задолженностей. А бухгалтерия знаменитости ведется по закону.

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