«Пожалуйста, приходите ко мне в гости»: Клава Кока обратилась к ФНС

Стало известно, что исполнительница Клава Кока утомилась в ожидании налоговой проверки.
Исполнительница уверяет, что у нее нет никаких задолженностей. А бухгалтерия знаменитости ведется по закону.
Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Все жду, когда они придут ко мне, но что-то пока не приходят… Пожалуйста, приходите ко мне в гости, я очень вас жду. Потому что у меня все чисто, мне нечего скрывать», – обратилась Клава Кока к представителям налоговой службы.
Об этом рассказали в moslenta.ru.
Напомним, ранее стало известно о новом штрафе для владельцев собак.