«Из-за большого лишнего веса»: косметолог рассказала, что происходит с лицом Ольги Бузовой

Эксперт рассказала, почему лицо телеведущей Ольги бутовой сильно преобразилось. Причем не в лучшую сторону.

Косметолог Татьяна Баллирано рассказала, почему лицо Ольги Бузовой выглядит отечным.

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По словам врача, во всем виноваты филлеры. Так как они отлично притягивают влагу. Если Ольга Бузова прибегала к филлерам, у нее могли начаться осложнения.

«Возможно, она не переколола себя филлерами, как многие пишут. Отечное лицо может быть из-за большого лишнего веса, который в зависимости от генетической предрасположенности может давать объем на лице», – заявила косметолог.

Однако Бузова могла и не делать себе филлеры. Тогда причиной отечности мог стал лишний вес. Об этом косметолог рассказала 5-tv.ru.