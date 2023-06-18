«Куда все делось?»: Нюша в тугом купальнике с разрезом удивила «скромным» декольте

На этот раз Нюша выложила новое селфи. Она решила предстать в изумрудном купальнике. Певица сдавила свои постройневшие формы. Монокини с декольте обрамило ее изгибы фигуры. Однако поклонники поразились тому, как похудела артистка. Многие заметили, что декольте заметно опустело.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«А где грудь?», «Разве была такая плоская?», «Куда все делось?», «Ой, неудачный купальник», «Сочности все пропали», «Какая красивая», «Хоть шевелюра осталась», «Горячо», — стали писать в Сети.