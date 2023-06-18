Настя Ивлеева в джинсовом платье сдавила свои «спелые яблочки»: свела с ума фанатов, показав свои аппетитные округлости

Настя Ивлеева уже давно стала известной персоной. Она ведет передачи, а также создает свои шоу. Блондинка в свои 32 года держит себя в форме. Она признавалась, что порой поправляется, но с помощью нарядов корректирует фигуру. На этот раз звезда решила похвастаться новым образом. Они лишила поклонников дара речи.
На снимках Настя позировала в джинсовом платье-бюстье с разрезом. Она сдавила свою пышную грудь. Блогерша также игриво выставила бедро. Формы блондинка едва поместились в наряд. Она выставила напоказ свои пышные полушария груди. Ивлеева дополнила рук джинсовой рубашкой, аксессуарами и серьгами-кольцами.
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Настя Ивлеева. Фото: соцсети звезды
«Любимые мои! Из хороших новостей: мы снимаем новый сезон AgentShow! Чуть скорректировали формат, чтоб было все четко, хайпово, смешно и по факту! Выпуски будут короче, но сильно круче! Из плохого: до конца лета осталось 78 дней!» – написала звезда.
Поклонники осыпали ее комплиментами. «Опасности вернулись в чатик», «Фоточка, а на ней красоточка», «Богиня», «Какие формы», «Это прям смак», «Слюнки текут», — стали писать подписчики.