Настя Ивлеева в джинсовом платье сдавила свои «спелые яблочки»: свела с ума фанатов, показав свои аппетитные округлости

На снимках Настя позировала в джинсовом платье-бюстье с разрезом. Она сдавила свою пышную грудь. Блогерша также игриво выставила бедро. Формы блондинка едва поместились в наряд. Она выставила напоказ свои пышные полушария груди. Ивлеева дополнила рук джинсовой рубашкой, аксессуарами и серьгами-кольцами.

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