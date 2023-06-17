Клава Кока в мини-юбке засветила «межножное пространство» на публике: вызвала оторопь

На этот раз Клава предстала в белоснежном костюме. Жакет с разрезами на голое тело подчеркнул ее формы, а мини-юбка едва прикрыла сокровенное. Она исполнила свои хиты, а толпа перекрикивала артистку. Кока не скрыла свое «межножье». Вся толпа увидела темный треугольник.

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