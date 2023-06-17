Клава Кока в мини-юбке засветила «межножное пространство» на публике: вызвала оторопь

Клава Кока в свои 26 лет уже является популярной певицей. Она не перестает выпускать новые песни. Блондинка зачастую облачается в смелые наряды. Она не скрывает, что мечтает о семье и детях. Недавно во время концерта ей сделали 13 предложений руки и сердца. Однако пока никому артистка не ответила «да». 17 июня звезда снова предстала на публике.
На этот раз Клава предстала в белоснежном костюме. Жакет с разрезами на голое тело подчеркнул ее формы, а мини-юбка едва прикрыла сокровенное. Она исполнила свои хиты, а толпа перекрикивала артистку. Кока не скрыла свое «межножье». Вся толпа увидела темный треугольник.
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Поклонники были поражены. Смелый вид певицы у многих вызвал оторопь. Однако звезду осыпали комплиментами. «Какая зажигалочка», «Это так смело», «Юбку бы подлиннее», «Неловко смотреть», «Почему все видно?», «Ой, срам», — стали писать в Сети.