Евгения Медведева в мокром бикини обнажила свои «спелые» округлости на пляже: прильнула к бойфренду

На этот раз Евгения предстала на Мальдивах. Она радует поклонников пляжными фото. В свои 23 года фигуристка может похвастаться идеальной фигурой. Она без стеснения позирует в купальнике. Теперь спортсменка покрасовалась в мокром мини-бикини, показав свои округлости. А потом Медеведева прильнула к возлюбленному Дмитрию Чигиреву. С нее стекали капли воды, когда они поцеловались.

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