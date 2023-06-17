Евгения Медведева в мокром бикини обнажила свои «спелые» округлости на пляже: прильнула к бойфренду

Евгения Медведева уже много лет занимается фигурным катанием. Она является серебряной призеркой Олимпийских игр и двукратной чемпионкой мира. Однако в апреле этого года Евгения объявила о завершении спортивной карьеры. Ее стали чаще видеть на разных шоу. А недавно звезда улетела отдыхать с новым бойфрендом.
На этот раз Евгения предстала на Мальдивах. Она радует поклонников пляжными фото. В свои 23 года фигуристка может похвастаться идеальной фигурой. Она без стеснения позирует в купальнике. Теперь спортсменка покрасовалась в мокром мини-бикини, показав свои округлости. А потом Медеведева прильнула к возлюбленному Дмитрию Чигиреву. С нее стекали капли воды, когда они поцеловались.
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Евгения Медведева с возлюбленным. Фото: соцсети звезды
Поклонники были удивлены и восхищены пикантными кадрами. «Какое красивое, спортивное тело», «Наша девочка выросла», «Капельки воды на коже — как красиво», «До чего счастливая», «Лучшее украшение — любовь», «Ох, как вам там хорошо», «Два красивых человека вместе», — стали писать подписчики.
Евгения Медведева. Фото: соцсети звезды