Самбурская в атласном корсете с кружевом наклонилась, обнажив свои «мячики»: лишила всех дара речи

Настасья Самбурская уже давно стала известной актрисой. Она регулярно снимается в кино, а также выступает на сцене, так как открыла в себе вокальный талант. Звезда сериала «Универ» держит себя в форме. Она зачастую делится кадрами, на которых предстает в смелых нарядах. Звезда не скрывает, что хочет найти себе жениха.
На этот раз Самбурская приняла участие в смелой фотосессии. Она решила поделится кадром, на котором покрасовалась в алом боди с кружевом из алого атласа. Она наклонила, оголив пышные полушария груди. Актриса не стала прятать интимную родинку. Юбка едва прикрыла и ее изящные бедра.
«Вы спросите: что Ирина Шейк делает в вашей ленте?» – с иронией написала звезда.
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Настасья Самбурская. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Самбурская. Многие отметили, что действительно не сразу узнали актрису. «Какая вы горячая», «Это словно кадр из голливудской драмы», «Ох, что за декольте», «Тут все сошлось: страсть и любовь», «Выглядите так, что слов нет», — стали писать подписчики.