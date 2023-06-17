Самбурская в атласном корсете с кружевом наклонилась, обнажив свои «мячики»: лишила всех дара речи

На этот раз Самбурская приняла участие в смелой фотосессии. Она решила поделится кадром, на котором покрасовалась в алом боди с кружевом из алого атласа. Она наклонила, оголив пышные полушария груди. Актриса не стала прятать интимную родинку. Юбка едва прикрыла и ее изящные бедра.

«Вы спросите: что Ирина Шейк делает в вашей ленте?» – с иронией написала звезда.

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