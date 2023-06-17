Пегова в купальнике показала свою природную красоту: без фильтров и фотошопа предстала у речки

Ирина Пегова. Фото: Global Look Press

Актриса приехала в Плес и решила принять солнечные ванны.

Ирина Пегова уже давно снимается в кино. Многие ее знают по сериалу «Акушерка». Она также играет в театре. За последние два года артистка преобразилась. Она смогла похудеть вскоре после выхода шоу «Ледниковый период» с ее участием. Теперь все чаще блондинка носит более смелые наряды. 

На этот раз Пегова устроила себе отпуск. Она приехала в Плес вместе с дочкой Татьяной. Актриса позагорала на речке. Она сделала селфи в алом купальнике. Блондинка не побоялась показать свою красоту без ретуши и фотошопа. Лишь ресницы Ирина накрасила тушью. Ободок в тон купальника дополнял образ.

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Ирина Пегова. Фото: соцсети звезды

«Плес! Ну как же без купания и без солнечных ванн?» – написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Ирина в 44 года. Многие стали писать ей комплименты. «Ирина, обожаю ваше естество! Оставайтесь всегда такой естественной, красивой, талантливой», «Любимая русская актриса ! Красавица ! Всегда восхищает и не перестает удивлять», «Какая же вы красивая! И простая!» — написали поклонники.

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