Пегова в купальнике показала свою природную красоту: без фильтров и фотошопа предстала у речки

Ирина Пегова уже давно снимается в кино. Многие ее знают по сериалу «Акушерка». Она также играет в театре. За последние два года артистка преобразилась. Она смогла похудеть вскоре после выхода шоу «Ледниковый период» с ее участием. Теперь все чаще блондинка носит более смелые наряды.
На этот раз Пегова устроила себе отпуск. Она приехала в Плес вместе с дочкой Татьяной. Актриса позагорала на речке. Она сделала селфи в алом купальнике. Блондинка не побоялась показать свою красоту без ретуши и фотошопа. Лишь ресницы Ирина накрасила тушью. Ободок в тон купальника дополнял образ.
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Ирина Пегова. Фото: соцсети звезды
«Плес! Ну как же без купания и без солнечных ванн?» – написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Ирина в 44 года. Многие стали писать ей комплименты. «Ирина, обожаю ваше естество! Оставайтесь всегда такой естественной, красивой, талантливой», «Любимая русская актриса ! Красавица ! Всегда восхищает и не перестает удивлять», «Какая же вы красивая! И простая!» — написали поклонники.