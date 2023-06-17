Пегова в купальнике показала свою природную красоту: без фильтров и фотошопа предстала у речки

На этот раз Пегова устроила себе отпуск. Она приехала в Плес вместе с дочкой Татьяной. Актриса позагорала на речке. Она сделала селфи в алом купальнике. Блондинка не побоялась показать свою красоту без ретуши и фотошопа. Лишь ресницы Ирина накрасила тушью. Ободок в тон купальника дополнял образ.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».