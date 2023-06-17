Ольга Бузова обнажила свои «бугры страсти» без лифчика: манкие округлости показала крупным планом

Ольга Бузова уже давно стала известной персоной. Она регулярно дает концерты и ведет телевизионные шоу. В свои 37 лет артистка мечтает о семье и детях, но пока не нашла жениха. Она активно выступает, выбирая смелые образы. Накануне звезда приехала во Владивосток на открытие фестиваля VK.
На этот раз Ольга захотела удивить фанатов. Она облачилась в тугое боди золотистого цвета. Артистка подчеркнула свои пополневшие формы. В соцсетях она засняла себя с пикантного ракурса. Бузова продемонстрировала налившуюся грудь без лифчика. Она похвасталась глубокой ложбинкой.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Ольга. Многие отметили, что она стала выглядеть привлекательнее. «До чего хороша», «Просто богиня», «Вот это фигура», «Ой, как раздобрела», «Какие бидоны», «Грудь появилась — волшебство», «Пышечка», — стали писать пользователи Сети.