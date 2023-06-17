Лера Кудрявцева в розовых шортах блеснула точеной фигурой, прыгая на батуте с дочкой: в 52 года фигура — идеал

Лера Кудрявцева. Фото: соцсети звезды

Телеведущая повеселилась вместе с четырехлетней Марией.

Лера Кудрявцева уже давно стала известной персоной. Она регулярно ведет передачи на телевидении и концерты. В свои 52 года блондинка старается держать себя в форме. Она может похвастаться тем, что выглядит моложе своих лет и обладает точеной фигурой. На этот раз она вернулась из поездки и воссоединилась с семьей. 

На этот раз Лера провела время дома. Она устроила обед во дворе, а потом попрыгала вместе с дочкой Марией на батуте.  Телеведущая облачилась в костюм с розовыми шортами, подчеркнув стройные ноги. Она украсила прическу зеленой косынкой. Кудрявцева с радость прыгала. А дочка звезды была в платье. Она не отставала от мамы и плюхалась на пол. 

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Телеведущая восхитила поклонников. Многие с трудом узнали ее. «Какая стройная», «Ого, в какой вы форме», «У Маши такие длинные волосы», «Вы слова сестра, а не мама», «Ну глаз не оторвать», «Какие красотки», — стали писать подписчики.

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