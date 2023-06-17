Лера Кудрявцева в розовых шортах блеснула точеной фигурой, прыгая на батуте с дочкой: в 52 года фигура — идеал

На этот раз Лера провела время дома. Она устроила обед во дворе, а потом попрыгала вместе с дочкой Марией на батуте. Телеведущая облачилась в костюм с розовыми шортами, подчеркнув стройные ноги. Она украсила прическу зеленой косынкой. Кудрявцева с радость прыгала. А дочка звезды была в платье. Она не отставала от мамы и плюхалась на пол.

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