Подольская запечатлела подросших сыновей Преснякова в одинаковых шортах: веселятся на пляже в Испании

Недавно Подольская устроила семейный отпуск. Она приехала в Испанию с детьми и своей сестрой-двойняшкой. Певица каждый день посещает пляж. На этот раз она засняла, как сыновья резвятся на побережье. Артистка облачила их в одинаковые полосатые шорты и панамки. Мальчики стреляли в друг друга из водных пистолетов.

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