Подольская запечатлела подросших сыновей Преснякова в одинаковых шортах: веселятся на пляже в Испании

Наталья Подольская с сыновьями. Фото: соцсети звезды

Певица показала, как малыши резвятся на морском побережье.

Наталья Подольская уже больше 20 лет выступает на сцене. Она продолжает строить карьеру певицы. При  этом артистке также удается поддерживать крепкий брак. Она счастлива в отношениях с Владимиром Пресняковым. У них подрастают сыновья: восьмилетний Артемий и двухлетний Иван. 

Недавно Подольская устроила семейный отпуск. Она приехала в Испанию с детьми и своей сестрой-двойняшкой. Певица каждый день посещает пляж. На этот раз она засняла, как сыновья резвятся на побережье. Артистка облачила их в одинаковые полосатые шорты и панамки. Мальчики стреляли в друг друга из водных пистолетов. 

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Поклонники восхитились тем, как выглядит наследники Преснякова. Многие отметили, что мальчики быстро растут. «Очаровательные», «Вот это отпуск», «Как старший похож на отца, а младший на бабушку», «Такой милый блондин растет», «Чудесные», — стали писать в Сети подписчики.

Сыновья Натальи Подольской. Фото: соцсети звезды

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