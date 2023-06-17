Подольская запечатлела подросших сыновей Преснякова в одинаковых шортах: веселятся на пляже в Испании

Наталья Подольская уже больше 20 лет выступает на сцене. Она продолжает строить карьеру певицы. При этом артистке также удается поддерживать крепкий брак. Она счастлива в отношениях с Владимиром Пресняковым. У них подрастают сыновья: восьмилетний Артемий и двухлетний Иван.
Недавно Подольская устроила семейный отпуск. Она приехала в Испанию с детьми и своей сестрой-двойняшкой. Певица каждый день посещает пляж. На этот раз она засняла, как сыновья резвятся на побережье. Артистка облачила их в одинаковые полосатые шорты и панамки. Мальчики стреляли в друг друга из водных пистолетов.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит наследники Преснякова. Многие отметили, что мальчики быстро растут. «Очаровательные», «Вот это отпуск», «Как старший похож на отца, а младший на бабушку», «Такой милый блондин растет», «Чудесные», — стали писать в Сети подписчики.
Сыновья Натальи Подольской. Фото: соцсети звезды