Рудова в алом бикини оголила свои манкие формы: трусики едва видны на «сочном орехе»

На этот раз Рудова решила показать, как подготовилась к пляжному сезону. Она предстала в алом мини-бикини. Актриса обнажила свой рельефный живот и роскошную грудь. Потом она сняла парео, уже показав упругие бедра в крохотных стрингах. Наталья козырнула своей спортивной и подтянутой фигурой во всей красе.

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