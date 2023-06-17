Рудова в алом бикини оголила свои манкие формы: трусики едва видны на «сочном орехе»

Наталья Рудова уже много лет снимается в кино. Она стала популярной, когда снялась в сериале «Татьянин день». После этого актриса даже представала обнаженной в проекте «Бихэппи». В свои 39 лет она не замужем, но не стесняется оголять свои прелести на публике. Звезды носит пикантные наряды.
На этот раз Рудова решила показать, как подготовилась к пляжному сезону. Она предстала в алом мини-бикини. Актриса обнажила свой рельефный живот и роскошную грудь. Потом она сняла парео, уже показав упругие бедра в крохотных стрингах. Наталья козырнула своей спортивной и подтянутой фигурой во всей красе.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Наталья. Многие отметили, что она находится в лучшей форме. «Тут даже слов нет», «До чего роскошная фигура», «Когда купальник сидит идеально», «Нельзя быть такой безупречной», «Это ну очень горячо», — стали писать в Сети.