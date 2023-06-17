Анна Чиповская тайно вышла замуж за актера сериала «Психологини» Дмитрия Ендальцева: свадебные фото

Анна Чиповская. Фото: соцсети звезды

Актриса поделилась радостной новостью в свой день рождения.

Анна Чиповская уже много лет играет в театре, а также в ее копилке десятки ролей в кино. В 2016 году она рассталась с креативным директором рекламного агентства Даниилом Сергеевым. Однако актриса недолго была одна.

Уже спустя год у нее закрутился роман с актером Дмитрием Ендальцевым, с которым познакомилась на съемках фильма «Гороскоп неудачи» в 2014-м. А теперь стало известно, что они тайно поженились. 

В свой день рождения Анна решила рассказать, что уже сочеталась браком с возлюбленным. Она поделилась кадрами из ЗАГСа. На невесте было белое платье-футляр длины миди и туфли-лодочки. От фаты она отказалась, предпочитая лаконичный образ, подчеркнувший ее хрупкую фигуру. Ендальцев был в кэжуал костюме и кроссовках. 

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Анна Чиповская и Дмитрий Едальцев. Фото: соцсети звезды

«Все, что спасало этот год. 36», – написала звезда.

Поклонники поздравили пару с радостным событием, но комментарии к посту Чиповская предпочла отключить. Напомним, что пара не распространялась о личной жизни. Вместе с тем, влюбленные появлялись вместе на премьерах фильмов и других звездных мероприятиях в Москве.

Анна Чиповская и Дмитрий Едальцев. Фото: соцсети звезды

Читайте также