Анна Чиповская тайно вышла замуж за актера сериала «Психологини» Дмитрия Ендальцева: свадебные фото

Анна Чиповская уже много лет играет в театре, а также в ее копилке десятки ролей в кино. В 2016 году она рассталась с креативным директором рекламного агентства Даниилом Сергеевым. Однако актриса недолго была одна.
Уже спустя год у нее закрутился роман с актером Дмитрием Ендальцевым, с которым познакомилась на съемках фильма «Гороскоп неудачи» в 2014-м. А теперь стало известно, что они тайно поженились.
В свой день рождения Анна решила рассказать, что уже сочеталась браком с возлюбленным. Она поделилась кадрами из ЗАГСа. На невесте было белое платье-футляр длины миди и туфли-лодочки. От фаты она отказалась, предпочитая лаконичный образ, подчеркнувший ее хрупкую фигуру. Ендальцев был в кэжуал костюме и кроссовках.
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Анна Чиповская и Дмитрий Едальцев. Фото: соцсети звезды
«Все, что спасало этот год. 36», – написала звезда.
Поклонники поздравили пару с радостным событием, но комментарии к посту Чиповская предпочла отключить. Напомним, что пара не распространялась о личной жизни. Вместе с тем, влюбленные появлялись вместе на премьерах фильмов и других звездных мероприятиях в Москве.
Анна Чиповская и Дмитрий Едальцев. Фото: соцсети звезды