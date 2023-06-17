Анна Чиповская тайно вышла замуж за актера сериала «Психологини» Дмитрия Ендальцева: свадебные фото

Анна Чиповская уже много лет играет в театре, а также в ее копилке десятки ролей в кино. В 2016 году она рассталась с креативным директором рекламного агентства Даниилом Сергеевым. Однако актриса недолго была одна.

Уже спустя год у нее закрутился роман с актером Дмитрием Ендальцевым, с которым познакомилась на съемках фильма «Гороскоп неудачи» в 2014-м. А теперь стало известно, что они тайно поженились.