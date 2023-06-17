Агата Муцениеце сверкнула не только декольте: в халатике с разрезами обнажила бедра на улице

Агата Муцениеце уже много лет снимается в кино. Она стала известной актрисой. В свои 34 года у нее есть двое детей. При этом она развелась с Павлом Прилучным и теперь активно строит карьеру. Она блистает в кабаре театре, где не стесняется оголяться. А недавно звезда уехала на новые съемки.
На этот раз Агата в леопардовом наряде с глубоким декольте засвети грудь. Вокруг нее столпилась съемочная группа. Она привлекла к себе мужское внимание. А потом актриса отметилась в халатике с разрезами. Она оголила свои бедра, когда ее окликнула коллега.
«Ой, какая! Пошла, пошла! Агата, что? На даче отдыхает?» – сказала звезда подруга в шутку.
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Поклонники осыпали Агату комплиментами. Многие отметили, что она находится в отличной форме. «Какие ножки», «Просто красотка», «Агата, какие у вас наряды», «Вам идут быть хозяйкой земель», «Декольте все приковало», «Что за кокетка», — стали писать в Сети.