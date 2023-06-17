Агата Муцениеце сверкнула не только декольте: в халатике с разрезами обнажила бедра на улице

На этот раз Агата в леопардовом наряде с глубоким декольте засвети грудь. Вокруг нее столпилась съемочная группа. Она привлекла к себе мужское внимание. А потом актриса отметилась в халатике с разрезами. Она оголила свои бедра, когда ее окликнула коллега.

«Ой, какая! Пошла, пошла! Агата, что? На даче отдыхает?» – сказала звезда подруга в шутку.

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