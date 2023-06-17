Лера Кудрявцева устроила обед во дворе: четырехлетняя дочка насладилась домашними сырниками (видео)

Лера Кудрявцева уже много лет работает на телевидении. Она стала одной из самых известных персон в России. В 52 года блондинка продолжает вести передачи и концерты. Примечательно, что она также всегда уделяет внимание семье. Звезда растит дочку Марию с мужем Игорем Макаровым. Накануне она вернулась домой после поездки в Санкт-Петербург.
На этот раз Лера решила поделится новым видео. Она устроила обед во дворе своего дома. Телеведущая приготовила сырники. Она засняла, как дочка наслаждается едой вместе со сгущенкой. Мария была в майке и шортах. Она с радостью уплетала сырники. Кудрявцева к ней присоединилась.
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Поклонники восхитились тем, как подросла дочка звезды. Другие назвали Леру настоящей хозяйкой. К слову, она признавалась, что дома все держит в чистоте и обожает готовить, поэтому в ее холодильнике всегда можно найти что-то вкусное.