Лера Кудрявцева устроила обед во дворе: четырехлетняя дочка насладилась домашними сырниками (видео)

На этот раз Лера решила поделится новым видео. Она устроила обед во дворе своего дома. Телеведущая приготовила сырники. Она засняла, как дочка наслаждается едой вместе со сгущенкой. Мария была в майке и шортах. Она с радостью уплетала сырники. Кудрявцева к ней присоединилась.

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