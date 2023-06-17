Ирина Шейк в крохотных трусиках-шортах обнажила идеальные формы: мякоть бедер слиплась

Ирина Шейк уже много лет строит карьеру в модельной индустрии. Она регулярно проводит время на светских тусовках. Еще недавно модель щеголяла в смелых нарядах в Каннах, а теперь принимает участие в показах в Италии. В 37 лет она держит себя в идеальной форме. На этот раз звезда нашла время для отдыха.
На этот раз Ирина предстала на вилле у побережья. Она решила позировать на мягком диванчике лишь в футболке и трусиках-шортах. Модель оголила свой плоский живот и изящные бедра. Она показала слипшиеся ножки. При этом Шейк выглядела свежо, накрасив лишь свои губы. Она распустила свои волосы.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Ирина Шейк. Фото: соцсети звезды
Поклонники были сражены тем, как выглядит модель. Многие осыпали ее комплиментами. «До чего красивая», «Просто богиня», «Ох, вот это формы», «Как ей идет желтый цвет», «Модель в любое время и в любом месте», «Шикарно выглядит», — стали писать пользователи Сети.