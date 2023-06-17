Ирина Шейк в крохотных трусиках-шортах обнажила идеальные формы: мякоть бедер слиплась

На этот раз Ирина предстала на вилле у побережья. Она решила позировать на мягком диванчике лишь в футболке и трусиках-шортах. Модель оголила свой плоский живот и изящные бедра. Она показала слипшиеся ножки. При этом Шейк выглядела свежо, накрасив лишь свои губы. Она распустила свои волосы.

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