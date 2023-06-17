Пятилетний принц Луи снова умилил народ: маленький проказник затмил сестру и брата, а Миддлтон заставил улыбаться

На торжественном мероприятии Миддлтон щегольнула в платье-пальто зеленого цвета с камнями на пуговицах. лук дополняла широкополая шляпка в пол. Она сопровождала малышей: девятилетнего Джорджа, восьмилетнюю Шарлотту и пятилетнего Луи.

Они были нарядными. Многие залюбовались элегантной дочкой Кэтрин, которая была в белом платье с алой оторочкой. Но всех затмил младший сын пары.

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