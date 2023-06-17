Пятилетний принц Луи снова умилил народ: маленький проказник затмил сестру и брата, а Миддлтон заставил улыбаться

Кейт Миддлтон уже давно стала частью британской королевской семьи. Она славится своими манерами и непревзойденным чувством стиля. Образы принцессой Уэльской всегда утонченные. Помимо королевских обязанностей она успевает растить троих детей.
17 июня члены королевской семьи предстали на параде Trooping the Colour в Лондоне в честь прошедшего дня рождения короля Карла III.
На торжественном мероприятии Миддлтон щегольнула в платье-пальто зеленого цвета с камнями на пуговицах. лук дополняла широкополая шляпка в пол. Она сопровождала малышей: девятилетнего Джорджа, восьмилетнюю Шарлотту и пятилетнего Луи.
Они были нарядными. Многие залюбовались элегантной дочкой Кэтрин, которая была в белом платье с алой оторочкой. Но всех затмил младший сын пары.
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Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми. Фото: Global Look Press
Маленький Луи и раньше во время парада смешил народ, так как кривлялся. На этот раз он демонстрировал усталость, отдавал честь участникам парад, приложив руку к голове, а потом сестра его попыталась угаманить, обняв. Миддлтон при этом широко улыбалась, а принц Уильям сжал губы, чтобы не смеяться.
Принц Луи и принцесса Шарлотта. Фото: Global Look Press
Зрители умилились тому, как искренне мальчик на все реагирует. «Он просто чудо», «До чего классный», «Проказник», «У мамы просто железное спокойствие», «Семья очаровательная», «Джордж весь в папу», «Какой славный озорник», — стали писать в Сети.
Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми. Фото: Global Look Press