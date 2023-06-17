Принц Джордж стал копией папы — принца Уильяма: в элегантном костюме и красном галстуке предстал на публике в Лондоне

Кейт Миддлтон не так давно отметила годовщину отношений с принцем Уильямом. Они не только успешно справляются с королевскими обязанностями, но и растят троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.

17 июня в Лондоне состоялся парад Trooping the Colour. Торжеством насладилась вся королевская семья кроме принца Гарри, который не приехал в Англию.