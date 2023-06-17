Принц Джордж стал копией папы — принца Уильяма: в элегантном костюме и красном галстуке предстал на публике в Лондоне

Кейт Миддлтон не так давно отметила годовщину отношений с принцем Уильямом. Они не только успешно справляются с королевскими обязанностями, но и растят троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.
17 июня в Лондоне состоялся парад Trooping the Colour. Торжеством насладилась вся королевская семья кроме принца Гарри, который не приехал в Англию.
На этот раз Миддлтон была в сочно-зеленом платье и шляпке в тон. Она сначала прокатилась на карете с детьми и королевой Камиллой. А вот принц Уильям появился уже на балконе Букингемского дворца. Наследники пары выглядели нарядно. Принцесса Шарлотта была в белом платье, а принцы Джордж и Луи предстали в синий костюмах и алых галстуках. Старший наследник заметно подрос и вел себя по-взрослому.
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Дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Фото: Global Look Press
Англичане были очарованы малышом Луи, который снова проказничал. Но многие поразились тому, как принц Джордж похож на папу не только внешне, но и манерами. Супруги продемонстрировали сдержанность. Они ни разу не сделали замечания детям. Миддлтон улыбалась и приветливо махала рукой публике.
Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми. Фото: Global Look Press