Кейт Миддлтон в элегантном платье-пальто цвета сочной травы и шляпке вывела на балкон Букингемского дворца детей

На этот раз Миддлтон ехала в карете с женой короля Карла III, которая была в алом костюме. А вот Кэтрин облачилась в платье-пальто цвета сочной травы. Наряд с камнями на пуговицах Andrew Gn она дополнила образ шляпкой Philip Treacy. Жена принца Уильяма сразила всех своей точеной фигурой. Она вывела в свет троих детей: девятилетнего Джорджа, восьмилетнюю Шарлотту и пятилетнего Луи.

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