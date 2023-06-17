Кейт Миддлтон в элегантном платье-пальто цвета сочной травы и шляпке вывела на балкон Букингемского дворца детей

Кейт Миддлтон уже много лет является частью британской королевской семьи. Она славится не только своей внимательностью и отзывчивостью, но и элегантностью. Жена принца Уильяма всегда тщательно выбирает наряды для появления на публике. 17 июня в Лондоне состоялся парад Trooping the Colour, на котором предстали члены монаршей семьи.
На этот раз Миддлтон ехала в карете с женой короля Карла III, которая была в алом костюме. А вот Кэтрин облачилась в платье-пальто цвета сочной травы. Наряд с камнями на пуговицах Andrew Gn она дополнила образ шляпкой Philip Treacy. Жена принца Уильяма сразила всех своей точеной фигурой. Она вывела в свет троих детей: девятилетнего Джорджа, восьмилетнюю Шарлотту и пятилетнего Луи.
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Королева Камилла и Кейт Миддлтон с дочкой. Фото: Global Look Press
Потом почти вся королевская семья собралась на балконе Букингемского дворца. Рядом с Миддлтон стоял принц Уильям в алом костюме и орденах. Впереди выстроились дети. Если принц Джордж вел себя сдержанно, то его маленький брат умилил народ, так как не скрывал эмоций. А принцесса Шарлотта иногда пыталась сдерживать Луи.
Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми. Фото: Global Look Press