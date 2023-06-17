Подросшие дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма появились на параде: Шарлотта в белом платье — маленькая леди

Не так давно в Великобритании прошла коронация Карла III. На этом событие присутствовали многие именитые персоны со всего мира. Тогда Кейт Миддлтон и принц Уильям вместе с детьми отметились в храме, а потом позировали на балконе Букингемского дворца. А 17 июня в Лондоне прошло еще одно значимое событие — парад Trooping the Colour.
Это мероприятие прошло впервые без Елизаветы II, которая умерла в 2022 году. Кэтрин ехала в одной карете вместе с женой короля Карла III и со своими детьми: девятилетним Джорджем, восьмилетней Шарлоттой и пятилетним Луи.
Принцесса Уэльская была в зеленом платье-пальто Andrew Gn и широкополой шляпкой Philip Treacy. Нарядными были и все наследники. Сыновей она нарядила в костюмы с красными галстуками, а дочка блистала в белоснежном платье с алой оторочкой.
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Дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Фото: Global Look Press
Отметим, что платье Миддлтон из крепа приталенного силуэта с пуговицами, украшенными драгоценными камнями, идеально обрамляло фигуру многодетной мамы. Дети мило беседовали между собой, когда ехали в карете. А вот на балконе дворца с ними уже был принц Уильям. Однако это не помешало малышу Луи снова корчить рожицы и демонстративно махать ладошками.
Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми. Фото: Global Look Press