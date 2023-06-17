Подросшие дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма появились на параде: Шарлотта в белом платье — маленькая леди

Это мероприятие прошло впервые без Елизаветы II, которая умерла в 2022 году. Кэтрин ехала в одной карете вместе с женой короля Карла III и со своими детьми: девятилетним Джорджем, восьмилетней Шарлоттой и пятилетним Луи.

Принцесса Уэльская была в зеленом платье-пальто Andrew Gn и широкополой шляпкой Philip Treacy. Нарядными были и все наследники. Сыновей она нарядила в костюмы с красными галстуками, а дочка блистала в белоснежном платье с алой оторочкой.

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