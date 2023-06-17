Недавняя свадьба Татьяны Булановой обошлась в копеечку — известна сумма

Недавно певица Татьяна Буланова вышла замуж. Избранником звезды 90-х стал молодой бизнесмен Валерий Руднев. Мужчина младше артистки почти на 20 лет. Для Булановой этот брак стал третьим по счету, а ее возлюбленный ранее не имел такого опыта. Возможно, именно поэтому Валерий и захотел устроить дорогое торжество. Ведь, по словам Булановой, она пышную свадьбу изначально не планировала.

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Праздник отгремел 2 июня. Свадьба артистки и бизнесмена стала одним из самых обсуждаемых событий. Дотошные пользователи Сети придирчиво оценили платье невесты. И долго удивлялись его стоимости. А не так давно стало известно, в какую сумму обошлось само мероприятие. Журналисты Пятого канала сообщили, что на организацию банкета и прогулку на теплоходе по реке Неве ушло около 5 миллионов рублей.

Источник: 5-tv.ru