Бузова в тугом боди со стразами сразила народ своими «сдобными» формами: упругая грудь во всей красе

Ольга Бузова уже много лет строит карьеру на сцене. Она стала одной из самых известных исполнительниц в стране. Артистка в 37 лет старается держать себя в форме, но признавалась, что поправилась. При этом она не стесняется носить откровенные наряды. Звезда демонстрирует свои формы на публике.
Накануне Ольга прилетела во Владивосток. Она открыла фестиваль VK Fest, подготовив жаркое выступление. Артистка в тугом боди золотистого цвета со стразами подчеркнула свои формы. А благодаря декольте она обнажила упругие полушария груди без лифчика. Бузова исполнила свои хиты перед толпой.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Ольга. Но некоторые ее смелый лук подвергли критике. «Вы такая красивая, но вещи часто подбирают те, что вам не идут», «Необычно! Немного вызывающе! Но почему бы и нет! Если фигура позволяет!», «Ну прям сочная», «Нелепый наряд», — стали писать в Сети.