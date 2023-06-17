Бузова в тугом боди со стразами сразила народ своими «сдобными» формами: упругая грудь во всей красе

Накануне Ольга прилетела во Владивосток. Она открыла фестиваль VK Fest, подготовив жаркое выступление. Артистка в тугом боди золотистого цвета со стразами подчеркнула свои формы. А благодаря декольте она обнажила упругие полушария груди без лифчика. Бузова исполнила свои хиты перед толпой.

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