Равшана Куркова показала, как подросший сын качается на качелях и дает маме «пять»: кудрявый модник в кепочке

Равшана Куркова уже много лет строит карьеру в кино. Зрители ее знают по сериалу «А у нас во дворе», а также фильму «Балканский рубеж». Она не скрывает, что предпочитает о личной жизни не говорить. Недавно актриса огорошила всех новостью о том, что в марте родила дочку. Малышку она пока не показывает. А вот сына Гаспара все чаще снимает на камеру.
На этот раз Равшана устроила летнюю прогулку с малышом, которому уже около трех лет. Мальчик решил покачаться на качелях. Он был в кепке, принтованных брюках на резинке и поло. Актриса засняла, как сын дает ей «пять».
«Лето, я тебя ждал», – написала звезда.
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Поклонники восхитились тем, как подрос наследник звезды. Многие отметили, что Гаспар очень похож на маму. «Просто прелесть», «Мальчик очаровательный», «Что за кудрявый ангел», «Ой, что за милота», «Тут он копия мамы», «Такой он чудесный», «Как не любоваться им», — стали писать пользователи Сети.
Сын Равшаны Курковой. Фото: соцсети звезды