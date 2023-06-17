Равшана Куркова показала, как подросший сын качается на качелях и дает маме «пять»: кудрявый модник в кепочке

На этот раз Равшана устроила летнюю прогулку с малышом, которому уже около трех лет. Мальчик решил покачаться на качелях. Он был в кепке, принтованных брюках на резинке и поло. Актриса засняла, как сын дает ей «пять».

«Лето, я тебя ждал», – написала звезда.

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