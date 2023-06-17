«Выглядываю на сцену – он стоит голый»: коллега-комик рассказал, как выглядит стендап Дорохова

Комик Гурам Амарян стал гостем шоу Харламова и Мусагалиева «Кстати» и рассказал, как однажды выступал на стендап-концерте вместе с другой звездой юмора Денисом Дороховым. Последний, будучи в студии, подтвердил зрителям, что он действительно занимается стендапом, и даже не ради денег.

«Я для души. Просто чтобы видеть счастливые лица, вашу радость, уважаемые зрители, - заявил Дорохов. - Ну, если мы серьезно говорим, то я в стендапе стараюсь говорить действительно внутренние вещи, некий психоанализ делать. Серьезно, я достаточно откровенные вещи рассказываю».

«Я кстати, после Дороха выступал на том концерте. Он сумасшедший человек, - добавил Амарян. – Я привык, что мы выступаем комиками: человек с микрофоном стоит и шутит. Один раз я выглядываю (на сцену из-за кулис, - Прим. авт.) – он вывел какого-то типа и говорит: «Давай драться». Через минуту я туда выглядываю – он стоит без футболки, голый. Что это такое?!»

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После этой истории Харламов уточнил у Дорохова, действительно ли тот понимает смысл стендапа. Денис в ответ пошутил, что в этом жанре все должно быть в рифму.