Валя Карнавал в «драных» шортах оголила прелести: утерла нос бывшему, красуясь у своего розового «гелика»

Валя Карнавал уже давно стала известной персоной. Она снимает ролики для соцсетей и выпускает песни. Блогерша стала кумиром молодежи. Недавно она едва не вышла замуж за спортсмена Сашу Стоуна, но весной они расстались. Теперь звезда даже дружить не намерена с экс-женихом.
На этот раз Валя захотела утереть нос Стоуну. Она облачилась в дерзкие рваные шорты из денима и задрала розовую футболку, оголив живот с пирсингом в пупке. Блогерша решила надеть гольфы с кроссовками. Она блеснула точеными формами на фоне своего розового «гелика». Карнавал не стала прикрывать животик.
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Валя Карнавал. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая хорошенькая», «Ой, вот это наряд», «Фигурка кукольная», «Просто прелесть», «Какой бриллиант упустил Стоун», «Ну стал просто тростинкой», «Шикарная такая», — стали писать в Сети.