Валя Карнавал в «драных» шортах оголила прелести: утерла нос бывшему, красуясь у своего розового «гелика»

На этот раз Валя захотела утереть нос Стоуну. Она облачилась в дерзкие рваные шорты из денима и задрала розовую футболку, оголив живот с пирсингом в пупке. Блогерша решила надеть гольфы с кроссовками. Она блеснула точеными формами на фоне своего розового «гелика». Карнавал не стала прикрывать животик.

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