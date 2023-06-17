Арзамасова подловила годовалого сына в шортах в клетку и панамке в песонице: бездонные «глаза-алмазы», как у мамы

На этот раз Арзамасова вышла на прогулку с наследником. Примечательно, что она подловила годовалого сына в песочнице. Мальчик был в шортах в клетку и панамке. Он играл с лопаткой. Актриса засняла, ка кон смотрит на небо. Она показала его большие и голубые глаза, а также слегка вьющиеся локоны волос.

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