Арзамасова подловила годовалого сына в шортах в клетку и панамке в песонице: бездонные «глаза-алмазы», как у мамы

Лиза Арзамасова уже давно стала известной персоной. Она регулярно снимается в кино и играет в театре. Примечательно, что актриса также построила крепкую семью. Она счастлива в браке с Ильей Авербухом. Долгое время никто не подозревал об их союзе. А теперь у пары уже растет сын Лев.
На этот раз Арзамасова вышла на прогулку с наследником. Примечательно, что она подловила годовалого сына в песочнице. Мальчик был в шортах в клетку и панамке. Он играл с лопаткой. Актриса засняла, ка кон смотрит на небо. Она показала его большие и голубые глаза, а также слегка вьющиеся локоны волос.
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Лиза Арзамасова. Фото: соцсети звезды
«Восхищения летом всем нам вместе с этим парнем», – написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как подрос наследник Авербуха. Многие отметили, что просто копия мамы. «Как он похож на Вас! Будьте счастливы!», «Такой милый малыш! Обожаю смотреть на вашу семью в интернете, вы классные», «Какой красивый мальчик! Такой нежный», «Глазастик, на маму похож», «Большой стал», — прокомментировали пост подписчики.