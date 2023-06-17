Малышка со сладкими щечками: жена Стаса Михайлова показала новорожденную внучку

Избранница певца Стаса Михайлова опубликовала трогательный снимок в своем микроблоге.
Инна Михайлова показала внучку. Малышка в белом платье с цветочным принтом сладко потягивалась на простыне. Инна закрыла лицо ребенка стикером на фото. Так делают многие звезды, переживающие, что их ребенок получит сглаз.
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«Наша куколка», – подписала снимок Инна Михайлова.
Отметим, что 50-летняя избранница Стаса Михайлова сама является многодетной матерью. В браке с исполнителем хита «Все для тебя» Инна родила дочерей Иванну и Марию. А от первого брака у Михайловой появились сын Андрей и дочь Ева. И вот сейчас сын Михайловой стал отцом.
Внучка Стаса Михайлова. Фото: соцсети
Напомним, ранее модель Анастасия Решетова рассказала о воспитании сына Ратмира.