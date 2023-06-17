Малышка со сладкими щечками: жена Стаса Михайлова показала новорожденную внучку

Избранница певца Стаса Михайлова опубликовала трогательный снимок в своем микроблоге.

Инна Михайлова показала внучку. Малышка в белом платье с цветочным принтом сладко потягивалась на простыне. Инна закрыла лицо ребенка стикером на фото. Так делают многие звезды, переживающие, что их ребенок получит сглаз.

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