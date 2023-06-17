44-летняя Кортни Кардашьян эпично сообщила мужу о своей беременности

В 2022 году телезвезда Кортни Кардашьян вышла замуж за своего давнего приятеля, барабанщика Трэвиса Баркера. После свадьбы пара активно стремилась к беременности, хотя у женщины уже есть трое детей от предыдущих отношений, а мужчины – двое.

Уже не молодые звезды пытались сделать ЭКО, но в мае 2023-го Кортни объявила, что прекратила эти попытки, оставив появление совместного ребенка на волю божью.

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И вот, вечером 16 июня знаменитая панк-группа Blink-182, в которой играет Трэвис, дала концерт в Лос-Анджелесе. Кортни пришла на шоу, оказалась вип-ложе и подняла в руках плакат с надписью: «Я беременна». Множество зрителей засняли этот трогательный момент на телефоны.