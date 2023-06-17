Белокурые кудряшки, озорная улыбка — настоящая красавица: как выглядит избранница вдовца Легкоступовой

Вдовец Валентины Легкоступовой долгое время не давал о себе знать, а в начале апреля он вдруг сообщил, что снова женился. Яхтсмен не стал представлять избранницу широкой публике, но на роликах, которые он активно публикует в соцсети, новоиспеченную супругу, хоть и мельком, но можно увидеть.

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Судя по кадрам, избранницей 60-летнего Фирсова стала стройная блондинка, очень похожая на Легкоступову — такая же широкая белоснежная улыбка, похожий овал лица, фигура.

Обращает взгляд не только поразительное сходство с умершей звездой, но и ее белокурые кудряшки. Эта женщина настоящая красавица и, скорее всего, она на порядок моложе своего спутника.