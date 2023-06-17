Белокурые кудряшки, озорная улыбка — настоящая красавица: как выглядит избранница вдовца Легкоступовой

Вдовец Валентины Легкоступовой долгое время не давал о себе знать, а в начале апреля он вдруг сообщил, что снова женился. Яхтсмен не стал представлять избранницу широкой публике, но на роликах, которые он активно публикует в соцсети, новоиспеченную супругу, хоть и мельком, но можно увидеть.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Судя по кадрам, избранницей 60-летнего Фирсова стала стройная блондинка, очень похожая на Легкоступову — такая же широкая белоснежная улыбка, похожий овал лица, фигура.
Обращает взгляд не только поразительное сходство с умершей звездой, но и ее белокурые кудряшки. Эта женщина настоящая красавица и, скорее всего, она на порядок моложе своего спутника.
Фирсов скрывает от общественности супругу, но на некоторых роликах ее все же можно увидеть. Фото: соцсети
Чем занимается новоиспеченная жена яхтсмена пока неизвестно. Информации о том, кто она тоже нигде нет. Вероятно, Фирсов раскроет карты, но позже.
Напомним, Юрий Фирсов стал известен широкой публике после загадочной смерти Валентины Легкоступовой. Супруга яхтсмена упала у себя дома в ванной, а вскоре скончалась. Вдовца долгое время подозревали в причастности к этой странной истории, но следователям не удалось доказать его вину.