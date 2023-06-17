«Кто может объединить нацию»: Шварценеггер заявил, что легко стал бы президентом США в 2024 году

75-летний актер Арнольд Шварценеггер не прочь тряхнуть стариной. Не в том смысле, что готов снять еще один боевик про роботов, - имеется в виду его политическая карьера. В одном из недавних интервью он вдруг заявил, что в нынешнее время легко баллотировался бы на пост президента США, и нет сомнений, что победил бы.

Да вот только по американским законам президентом может стать лишь гражданин, рожденный в США, а Арнольд, как известно, эмигрировал в Америку из Австрии.

«Ну да, конечно, — ответил Шварценеггер на вопрос, пошел бы он в президенты, если бы законы позволяли. — Подумайте об этом прямо сейчас. Я имею в виду, кто там (у власти, - Прим. авт.)? На самом деле нет человека, который может объединить всех нас» «Я так ясно вижу, что мог бы победить на этих выборах (в президенты 2024 года, - Прим. авт.). Я имею в виду, это как я и Калифорния. Когда я баллотировался на пост губернатора, было ясно, что люди ищут какой-то новый ответ. Не правое или левое крыло, а кого-то, кто может объединить нацию и не видит другую партию как врага».

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Напомним, в 2003-2011 годах актер занимал пост губернатора штата Калифорния и имел огромную поддержку у избирателей. Хотя люди больше любили Шварценеггера как киногероя, а не как политика.

По материалам издания Variety.