«Впервые за многие годы я могу сказать»: Леди Гага прервала затянувшееся молчание и обратилась к своим фанатам

В последние несколько месяцев певица Леди Гага почти не выходила в соцсети, чтобы порадовать фанатов информацией о себе или своем творчестве. Только рекламные посты выходили с завидной частотой, что насторожило поклонников – чем она там вообще занимается?

Гага услышала свою аудиторию и написала большой пост о том, чем была так занята весь год, что аж игнорировала соцсети.

«С прошлого лета я испытываю свое творчество по-настоящему особенным и личным образом — я писала и продюсировала музыку для специального проекта, месяцами готовилась к разработке своего персонажа для «Джокера», много месяцев снимала «Джокера» (очень интроспективное время), управляла своим стартапом Haus Labs (бренд экологически-чистой косметики, - Прим. авт.), занималась благотворительностью и, кроме того, работала над монтажом фильма The Chromatica Ball», - пояснила певица. «Впервые за многие годы я могу сказать, что моя любовь к искусству, музыке, моде и поддержке сообщества никогда не приносила большего удовлетворения. Возможно, я не так много делюсь собой в Интернете, как в прошлом, но я надеюсь, что вы знаете, что это время было чрезвычайно исцеляющим и перезаряжающим для моих сердца, ума, тела и творчества — творить внутри себя и иметь личную жизнь только для меня».

В конце письма Гага подчеркнула, что, несмотря на свою нынешнюю закрытость, она любит своих фанатов и вдохновляется ими.

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Напомним, в 2024 году выйдет сиквел художественного фильма «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли, где певица сыграла популярного персонажа комиксов Харли Квинн. Также в 2022 году Леги Гага устроила концертный тур Chromatica Ball в поддержку своего альбома 2020 годах и теперь монтирует документальный музыкальный фильм об этом событии.