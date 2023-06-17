«Даже можно набрать вес»: диетолог раскритиковала детокс-программу Самойловой для Джигана

Оксана Самойлова и Джиган. Фото: соцсети 

Эксперт рассказала, почему лучше не худеть, как шоумен.

Стало известно, что детокс-программа бизнесвумен Оксаны Самойловой не является хорошим решением.

Напомним, Самойлова посадила на диету мужа Джигана. Шоумен уже сбросил несколько килограммов на соках. однако диетолог рассказала о вреде такого похудения.

«Смотря, какой сок. Есть овощные и фруктовые. Первые лучше. Хотя это тоже не есть хорошо. Если фруктовые, то будет выброс инсулина. А, как правило, у людей с пузиком есть состояние преддиабета или уже диабет, поджелудочная железа находится в напряжении», – отметила диетолог.

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«Даже совсем здоровым и стройным людям не стоит пить фруктовые соки, потому что там много сахара. К похудению это никак не относится. На них даже можно набрать вес», – добавила эксперт в беседе с 5-tv.ru.

Напомним, ранее Оксана Самойлова показала преображение Джигана.

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