«Даже можно набрать вес»: диетолог раскритиковала детокс-программу Самойловой для Джигана

Стало известно, что детокс-программа бизнесвумен Оксаны Самойловой не является хорошим решением.

Напомним, Самойлова посадила на диету мужа Джигана. Шоумен уже сбросил несколько килограммов на соках. однако диетолог рассказала о вреде такого похудения.

«Смотря, какой сок. Есть овощные и фруктовые. Первые лучше. Хотя это тоже не есть хорошо. Если фруктовые, то будет выброс инсулина. А, как правило, у людей с пузиком есть состояние преддиабета или уже диабет, поджелудочная железа находится в напряжении», – отметила диетолог.

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