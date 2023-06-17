На четвереньки встала и трудится: жена Прилучного показала, как качает свою «как у Ким»

Жена Павла Прилучного, актриса Зепюр Брутян, два месяца назад стала мамой. Теперь располневшая актриса стремится во что бы то ни стало вернуть себе прежнюю форму. Для этого она активно тренируется, а муж во всем ее поддерживает.

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Так как отлучаться от крохи Зепюр надолго не может, то тренируется прямо дома. Она усиленно работает над ягодицами, чтобы они были как у Ким Кардашьян. И для этого занимается на четвереньках.

«С Павлом решили каждый день заниматься (но без фанатизма). Неважно, на работе или дома с ребенком, 30 минут в день уделяем тренировке», - отметила звезда.

Как это происходит, Брутян засняла на видео. Кадры появились в Сети, и подписчики похвалили трудолюбивую мамочку.