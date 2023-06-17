Яркая и с изюминкой: Стефания Маликова оголила загорелую спину в платье цвета фуксии

Бизнесвумен Стефания Маликова поделилась свежими снимками в своем микроблоге.
Маликова выбрала для вечернего променада платье цвета фуксии с большим вырезом на спине. Длинное платье на тонких бретельках подчеркнуло хрупкость Маликовой. Стеша показала красивую спинку и копну густых волос, позируя босиком.
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Создательница бренда одежды дополнила образ косынкой в цвет платья. Также Стефания украсила ногу браслетом с ракушками.
Стефания Маликова в ярком платье. Фото: соцсети
Напомним, ранее стилист рассказала, какие цвета будут самыми модными в этом сезоне.