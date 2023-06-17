Как сейчас выглядит сын Плющенко, которого он не воспитывал: окончил школу, возмужал

Мало кто знает, что у Евгения Плющенко не двое, а трое детей. Первенца Егора ему подарила первая жена Мария Ермак в 2006 году. Но рождение ребенка стало настоящей проверкой на прочность для пары, и пройти ее успешно молодые родители не смогли. Тяжелый развод длился два года, после чего бывшая жена забрала ребенка, присвоила ему свою фамилию и запретила Плющенко видеться с сыном.

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Сегодня парень вырос и возмужал. Накануне ему исполнилось уже 17 лет. и по такому случаю сын фигуриста Саша Плющенко опубликовал совместное фото с именинником и их общим отцом.