Макаревич* заговорил о фекалиях, вспомнив концерт с Пугачевой: конфуз прямо на сцене

Андрей Макаревич* эмигрировал в Израиль больше года назад, туда же последовала и Алла Пугачева с семьей. Артисты теперь регулярно общаются на чужбине, Примадонна даже пришла на концерт «Машины времени» в честь 54-летия коллектива и поднялась на сцену.

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Этот концерт прошел в мае, и вспомнил о нем Макаревич* в свете конфуза, случившегося на сцене. Оказалось, что он ощутил неприятный душок во время выступления.

«В середине концерта немного изменился ветер. Из полей орошения отчетливо потянуло коровьим дерьмом. Вот это было принципиально новое», - рассказал артист израильским журналистам.

Хотя концерты музыкант проводит регулярно, с такой неприятностью, как оказалось, он столкнулся впервые.

* Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

По материалам сайта kp.ru