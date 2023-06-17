Новости шоу-бизнеса: Вайкуле наговорила на скандал, Охлобыстин отрекся от крестного сына, актрису из «Беспринципных» задержали с белым веществом

Охлобыстин отрекся от крестника

Иван Охлобыстин отрекся от своего крестного сына, актера Артура Смольянинова**. Он разорвал с ним связь и не следит за его передвижениями и заявлениями.

Вайкуле снова ляпнула скандальное

Лайма Вайкуле снова отметилась скандальным заявлением. Певица, комментируя снос памятника Пушкину в мае этого года в Риге, заявила, что его и другие монументы следовало снести давно, еще в 90-е годы.

Звезду «Беспринципных» задержали с белым веществом

В Москве полицейские задержали актрису сериала «Беспринципные» Кристину Бабушкину вместе с ее мужем Андреем Гацунаевым. Сотрудники ГИБДД остановили их машину, обыскали и обнаружили там пакет с белым веществом.

Дочь Задорнова стала мамой

37-летняя дочь российского юмориста Михаила Задорнова сообщила в своем блоге о том, что она во второй раз стала мамой. Она живет на Мальте, замужем за ливанцем Али Тартузи.

Рома Желудь сообщил о смерти матери

Блогер Рома Желудь сообщил подписчикам, что его мать умерла. Женщина долгое время боролась с онкологическим заболеванием.

* Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

**Артур Смольянинов внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга