Муцениеце в откровенном декольте выказала интимное: нижнего белья на ней не оказалось

Звезда кино Агата Муцениеце с головой ушла в съемочный процесс. Она задействована в новом проекте и ежедневно ее смена начинается с раннего подъема. Актриса успевает рассказывать подписчикам в Сети, как проходит процесс, а также демонстрирует свои сценические образы.

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На этот раз красавица блеснула в кадре откровенным декольте. Агата с упоением рассказывала, как проходит съемка, и сама не заметила, как продемонстрировала интимное. Между грудей у нее болталась подвеска, которая привлекала внимание своей длиной, а сам кулон утонул в глубине декольте. Примечательно, что бюстгальтер Агата не надела - обошлась без белья.