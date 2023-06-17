У невестки Валерии обнаружена огромная опухоль: девушку срочно прооперировали

Невестка певицы Валерии, Лиана Шульгина, вышла на связь с подписчиками спустя почти неделю затишья. Всегда активную в Сети девушку подписчики потеряли и забили тревогу. Оказалось, повод для беспокойства действительно был. У жены Арсения Шульгина обнаружили десятисантиметровую опухоль.

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Выйдя на связь, Лиана рассказала, что с ней произошло. Она долго чувствовала недомогание, но списывала все на усталость. В какой-то момент боль усилилась, пришлось обратиться к врачу. На обследовании обнаружили огромную кисту.

«Врач сказала, что мне нереально повезло, что она не лопнула при таком большом размере. Я в этот момент, после того как меня стошнило: «Может, я дома полежу, таблетки попью или капельницы сделаем», - рассказала в микроблоге девушка.

Новообразование оказалось незлокачественное, однако удалять его нужно было срочно. Поэтому ее прооперировали. Сейчас невестка Валерии в больнице, приходит в себя.