Иван Барзиков рыдал и захлебывался слезами, оплакивая погибшего сына от Лизы Полыгаловой: самое душераздирающее «лобное» на «Доме-2»

На новом «лобном» ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова попыталась выяснить обстоятельства гибели нерожденного ребенка Лизы Полыгаловой и Ивана Барзикова. Малыш перестал развиваться на 15-й неделе беременности, и девушка несколько дней назад перенесла операцию.

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Потерявший сына Барзиков на расспросы Орловой отвечал с трудом, ему было очень тяжело это обсуждать. Прежде стойко державшийся мужчина расклеился и расплакался. Слезы и стоны прерывали речь Ивана. Эта картина разрывала сердца сидевших вокруг ребят – плакали все. Нынешняя возлюбленная Барзикова, Кристина Бухынбалтэ, старалась утешить возлюбленного, но не проронила ни слезинки.