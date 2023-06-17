Волочкова раскинулась в шпагате прямо на рентген-аппарате: когда суставы в порядке

Звезда сцены Анастасия Волочкова не перестает изумлять поклонников своей неуемной энергией. Накануне балерина побывала в медицинском центре и делала рентген, чтобы проверить, как идет восстановление. Она сделала рентген тазобедренного сустава, после чего, на радостях, раскинулась в шпагате прямо на аппарате.

«Проверила динамику восстановления связок и суставов», - заявила звезда.

Зимой у нее обострялась старая травма в паху. И звезда долго посещала физиотерапевтические процедуры. Судя по радости звезды, теперь у нее суставы в порядке.

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