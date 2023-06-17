Раздобревшая жена Цекало едва втиснула в бикини не по размеру свою пышность: тесемки впиваются, плоть выскакивает

Красавица-жена продюсера Александра Цекало, 32-летняя казахская художница Дарина Эрвин вновь пощекотала нервы подписчикам в соцсети. Она поделилась в аккаунте новым снимком с отдыха, заставив людей краснеть.

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Эрвин за последнее время стала еще пышнее в фигуре. А вот гардероб, в том числе и пляжный, суды по всему, не сменила на актуальный размер. И отправилась отдыхать со старыми купальниками. Иначе объяснить, почему на Дарине столь тесное бикини, люди не смогли – в комментариях «пожар». Кто-то критикует, кому-то нравится – неравнодушных после просмотра этого контента не оказалось.